В Сумах неизвестные в масках отобрали у мужчины сумку с $20 тысячами
В Сумах двое неизвестных в масках отобрали у мужчины сумку, в которой было 20 тысяч долларов.
В Сумах двое неизвестных в масках отобрали у мужчины сумку, в которой было 20 тысяч долларов.
Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение об ограблении в подъезде дома на ул. Лермонтова было зарегистрировано вчера, 13 мая.
«Мужчину ограбили двое неизвестных в масках, которые, предположительно, скрылись на автомобиле ВАЗ-2110
По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Полиция просит горожан сообщать любую информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к ограблению, на горячую линию «102».