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16:23 (мск), источник: УНИАН

В Сумах неизвестные в масках отобрали у мужчины сумку с $20 тысячами

В Сумах двое неизвестных в масках отобрали у мужчины сумку, в которой было 20 тысяч долларов.

Источник: УНИАН

Как сообщила УНИАН начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова, сообщение об ограблении в подъезде дома на ул. Лермонтова было зарегистрировано вчера, 13 мая.

«Мужчину ограбили двое неизвестных в масках, которые, предположительно, скрылись на автомобиле ВАЗ-2110 темно-зеленого цвета. Весь личный состав полиции Сумской области ориентирован на поиск злоумышленников», — сказала Биганова.

По факту ограбления открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 186 (грабеж, совершенный в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Полиция просит горожан сообщать любую информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к ограблению, на горячую линию «102».

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