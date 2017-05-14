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17:42 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе пропал 81-летний мужчина

Родственники ищут пропавшего 12 мая 81-летнего Кристофора Ладислауса, который вышел из дома в пятницу днем и бесследно пропал.

Источник: Actualitati.md

По словам родных, 81-летний мужчина был одет в серую куртку, черные штаны и черные туфли.

Кроме этого, известно, что у пропавшего проблемы с памятью, он может быть дезориентирован, и не помнить домашнего адреса.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, просят немедленно позвонить по телефону: 0 683 07 554 или 902.

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