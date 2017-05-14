В Кишиневе пропал 81-летний мужчина
Родственники ищут пропавшего 12 мая 81-летнего Кристофора Ладислауса, который вышел из дома в пятницу днем и бесследно пропал.
Родственники ищут пропавшего 12 мая 81-летнего Кристофора Ладислауса, который вышел из дома в пятницу днем и бесследно пропал.
По словам родных, 81-летний мужчина был одет в серую куртку, черные штаны и черные туфли.
Кроме этого, известно, что у пропавшего проблемы с памятью, он может быть дезориентирован, и не помнить домашнего адреса.
Всех, кому