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14 мая, источник: ТАСС

Полиция разыскивает осквернивших сельское кладбище в Свердловской области

Неизвестные разрушили несколько десятков надгробий на кладбище в селе Коменки городского округа Богданович.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Свердловские полицейские разыскивают неизвестных, которые разрушили несколько десятков надгробий на кладбище в селе Коменки городского округа Богданович Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники территориального ОВД проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Участковые опрашивают местных жителей, чтобы установить личности вандалов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Горелых.

Он отметил, что на территории Среднего Урала в последние годы происходили подобные случаи. «И практически все виновные были наказаны. Как показывает практика, такими вопиющими поступками занимались несовершеннолетние, воспитанию которых не уделялось должного внимания», — добавил представитель главка.

В полиции не уточнили, сколько надгробий было испорчено. Однако местные СМИ со ссылкой на жителей села Коменки сообщают, что разрушено более 100 памятников.

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