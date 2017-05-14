Полиция разыскивает осквернивших сельское кладбище в Свердловской области
Неизвестные разрушили несколько десятков надгробий на кладбище в селе Коменки городского округа Богданович.
Неизвестные разрушили несколько десятков надгробий на кладбище в селе Коменки городского округа Богданович.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Свердловские полицейские разыскивают неизвестных, которые разрушили несколько десятков надгробий на кладбище в селе Коменки городского округа Богданович Свердловской области. Об этом сообщил руководитель
«Сотрудники территориального ОВД проводят комплекс
Он отметил, что на территории Среднего Урала в последние годы происходили подобные случаи. «И практически все виновные были наказаны. Как показывает практика, такими вопиющими поступками занимались несовершеннолетние, воспитанию которых не уделялось должного внимания», — добавил представитель главка.
В полиции не уточнили, сколько надгробий было испорчено. Однако местные СМИ со ссылкой на жителей села Коменки сообщают, что разрушено более 100 памятников.