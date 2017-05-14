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21:19 (мск), источник: Publika.md

Последствия проливных дождей: в Чимишлии людям пришлось выбираться из домов вплавь

Около 150 домов в Чимишлии и десять участков и домов в селе Цынцэрены Новоаненского района оказались затоплены из-за ливней. В селе Пухой Яловенского района уровень воды в озере поднялся почти на два метра, существует угроза обрушения дамбы.

Источник: Publika.md

В селе Пухой затопило дорогу главную дорогу. Уровень воды на улице поднялся почти на полметра. Людей призвали не выходить из дома.

Жители Пухой в отчаянии, они говорят, что дождь уничтожил все сельхозкультуры.

«Много воды, затопило огород. Воды было по колено».

«Затопило все. Картофель, фасоль, лук… Все уничтожено».

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Администрации села предстоит установить сумму ущерба.

«Большой материальный ущерб нанесен инфраструктуре — подмыты тротуары, дорога».

В Чимишлии вышел из берегов приток реки Когылник, затопило около 150 домов и несколько улиц.

После дождя уровень воды в реке поднялся почти на четыре метра. Вода хлынула в дома и огороды. Людям пришлось выбираться из домов вплавь. Около десяти домов вблизи водоема вот-вот обрушатся.

«Лило как из ведра. Сколько живу, не видел такого сильного дождя».

«Во дворе вода была до сих пор. Вошел в дом, чтобы поднять повыше компьютер, забрать документы. Выбираться пришлось через окно, на главную улицу добирались вплавь».

Пожарные всю ночь очищали сливные каналы и откачивали воду из погребов.

«Только наша команда очищает уже седьмой или восьмой дом. Всего работают четыре бригады. У всех большая беда, вода в домах стоит до половины», — сказал пожарный Думитру Городецки.

Местные власти стараются помочь пострадавшим от наводнений. Ущерб оценят в течение нескольких дней.

«Убираем мусор с мостов, вытаскиваем упавшие деревья», — сообщил мэр города Чимишлия Георге Рэйляну.

И в столице подтопило несколько дворов и огородов в Центре и на Ботанике. На перекрестке улиц Щусева и Сфатул Цэрий в центре города провалился асфальт и образовалась огромная яма.

В городе Вадул-луй-Водэ в воде оказались заблокированы два автомобиля, спасатели вызволили из них четырех человек. Еще троих достали из машины, застрявшей в селе Бульбоака Ново-Аненского района.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб после ливня.

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