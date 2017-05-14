Последствия проливных дождей: в Чимишлии людям пришлось выбираться из домов вплавь

Жители Пухой в отчаянии, они говорят, что дождь уничтожил все сельхозкультуры.

В селе Пухой затопило дорогу главную дорогу. Уровень воды на улице поднялся почти на полметра. Людей призвали не выходить из дома.

Администрации села предстоит установить сумму ущерба.

«Большой материальный ущерб нанесен инфраструктуре — подмыты тротуары, дорога».

В Чимишлии вышел из берегов приток реки Когылник, затопило около 150 домов и несколько улиц.

После дождя уровень воды в реке поднялся почти на четыре метра. Вода хлынула в дома и огороды. Людям пришлось выбираться из домов вплавь. Около десяти домов вблизи водоема вот-вот обрушатся.

«Лило как из ведра. Сколько живу, не видел такого сильного дождя».

«Во дворе вода была до сих пор. Вошел в дом, чтобы поднять повыше компьютер, забрать документы. Выбираться пришлось через окно, на главную улицу добирались вплавь».

Пожарные всю ночь очищали сливные каналы и откачивали воду из погребов.

«Только наша команда очищает уже седьмой или восьмой дом. Всего работают четыре бригады. У всех большая беда, вода в домах стоит до половины», — сказал пожарный Думитру Городецки.

Местные власти стараются помочь пострадавшим от наводнений. Ущерб оценят в течение нескольких дней.

«Убираем мусор с мостов, вытаскиваем упавшие деревья», — сообщил мэр города Чимишлия Георге Рэйляну.

И в столице подтопило несколько дворов и огородов в Центре и на Ботанике. На перекрестке улиц Щусева и Сфатул Цэрий в центре города провалился асфальт и образовалась огромная яма.

В городе Вадул-луй-Водэ в воде оказались заблокированы два автомобиля, спасатели вызволили из них четырех человек. Еще троих достали из машины, застрявшей в селе Бульбоака Ново-Аненского района.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить ущерб после ливня.