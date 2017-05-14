Европол ждет новых кибератак в понедельник

Он отметил, что количество пострадавших от вируса-шифровальщика WannaCry компьютеров растет, и многие могут обнаружить заражение компьютеров, когда придут в понедельник на работу и включат их, пишет «Коммерсант».

Также, по словам господина Уэйнрайта, хакерская атака поразила более 200 тыс. компьютеров более чем в 150 странах. Ранее сообщалось, что от вируса-шифровальщика пострадали 70 стран. «Мы никогда не видели ничего подобного», — подчеркнул глава Европола.

Первая информация о распространении вируса-шифровальщика WannaCry в России появилась 12 мая. Вирус, попадая на компьютер, зашифровывает все файлы на нем и требует оплату разблокировки. По заявлениям экспертов, хакерская атака затронула Россию сильнее всего. От действий хакеров пострадали компания «МегаФон», компьютерные системы МВД, также о хакерских атаках сообщили МЧС, Минздрав, Сбербанк и другие крупные организации.