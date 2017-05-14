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18:44 (мск), источник: РИА Новости

В Мосуле ликвидировали помощника главаря ИГ*

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Экс-офицер иракских силовых структур времен Саддама Хусейна, ставший помощником главаря группировки ИГ*, уничтожен в иракском Мосуле, сообщает местный телеканал Al Sumaria со ссылкой на мэра города Халис, где террорист начинал преступную деятельность.

Источник: Reuters

Телеканал не сообщил полное имя боевика и дату ликвидации, но отметил, что в прошлом он был известен как «Заркави города Халис», вероятно, по аналогии с именем террориста Абу Мусаба Заркави, который вскоре после свержения Саддама Хусейна в 2003 году создал в Ираке ячейку «Аль-Каиды», положившую начало ИГ.

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«Есть подтвержденная информация о ликвидации боевика, который был бригадным генералом в силовых структурах прошлого режима, в результате авиаудара в западной части Мосула, а также четырех его помощников. Убитый был “эмиром” “Аль-Каиды” в городе Халис в 2006—2007 годы», — заявил каналу мэр этого города в восточной провинции Дияла.

По данным чиновника, террорист в последующие 10 лет действовал в разных городах Ирака и в конце концов занял «высокий пост» в «столице» ИГ Мосуле.

«Убитый являлся одним из важнейших помощников аль-Багдади в западной части Мосула. Он был мозгом-планировщиком линий обороны ИГ», — заявил мэр, отметив, что убитый был одним из «важнейших офицеров» времен Саддама Хусейна в структуре ИГ.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Комментарии
1
vesta
Огласите, пожалуйста список заглавных игиловцев, запрещенных в РФ, полностью..Всех переглавных ликвидировали, а список не сокращается..
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