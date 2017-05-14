Танк-памятник горел в Нижнем Тагиле
Из смотрового окна
Из смотрового окна
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/.
«Информацию о возгорании на площади Танкостроителей в
Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, полагают в ведомстве, отмечая, что смотровое окно боевой машины, установленной на постаменте, было открыто.
Прибывшие на место происшествия пожарные потушили танк, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены через 20 минут после поступления сообщения об инциденте. С внешней стороны памятник от огня не пострадал, добавили в главке.