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02:20 (мск), источник: РБК

СМИ сообщили о троих раненых при стрельбе во Франции

В центральной Франции в департаменте Сена и Марна произошла стрельба. Три человека ранены, сообщает новостной портал La republique со ссылкой на данные полиции.

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Стрельба произошла накануне вечером, 14 мая. ​Подробности произошедшего пока неизвестны. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка и выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее, 20 апреля, в Париже на Елисейских полях злоумышленник открыл огонь по патрульной машине. В результате погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Ответным огнем нападавший был уничтожен. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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