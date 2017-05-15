СМИ сообщили о троих раненых при стрельбе во Франции

Стрельба произошла накануне вечером, 14 мая. ​Подробности произошедшего пока неизвестны. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Полиция привлекла дополнительные силы для охраны правопорядка и выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее, 20 апреля, в Париже на Елисейских полях злоумышленник открыл огонь по патрульной машине. В результате погиб один полицейский, еще двое получили ранения. Ответным огнем нападавший был уничтожен. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).