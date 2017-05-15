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03:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморцы обидели мужчину во дворе дома

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже, об этом сообщает иА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

В полицию обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что во дворе дома на ул. Тургенева подвергся нападению со стороны двоих мужчин.

Злоумышленники отобрали сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.

Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Максим Богун и Владимир Козлов, двигаясь по улице Полушкина, заметили молодых людей, подходивших под описание злоумышленников.

При виде патрульного автомобиля прохожие сразу изменили маршрут своего движения и попытались скрыться во дворах близлежащих домов. Однако были задержаны в ходе преследования.

При досмотре сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похищенный телефон.

Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ирина Петрова.

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