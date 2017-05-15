Приморцы обидели мужчину во дворе дома
В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже, об этом сообщает иА «Дейта».
В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали подозреваемых в грабеже, об этом сообщает иА «Дейта».
В полицию обратился 35-летний местный житель. Он рассказал, что во дворе дома на ул. Тургенева подвергся нападению со стороны двоих мужчин.
Злоумышленники отобрали сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении.
Бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии Максим Богун и Владимир Козлов, двигаясь по улице Полушкина, заметили молодых людей, подходивших под описание злоумышленников.
При виде патрульного автомобиля прохожие сразу изменили маршрут своего движения и попытались скрыться во дворах близлежащих домов. Однако были задержаны в ходе преследования.
При досмотре сотрудники вневедомственной охраны обнаружили похищенный телефон.
Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ирина Петрова.