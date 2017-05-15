Служебная собака помогла владивостокской полиции раскрыть убийство

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение жительницы краевого центра. Заявительница рассказала, что на лестничной площадке восьмого этажа в доме на улице Надибаидзе обнаружен труп мужчины.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, в состав которой входил инспектор-кинолог со своей служебной собакой — бельгийской овчаркой по кличке Норик.

Собака взяла след и на улице обнаружила нож со следами крови, а после привела к мужчине, проживающему в одной из квартир этого дома.

Установлено, что владелец квартиры в ходе драки нанес ножевое ранение одному из напавших на него мужчин. От ранений потерпевший скончался.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. В отделе полиции он дал признательные показания.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».