Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Савченко обратилась к Макрону с просьбой, касающейся России
Федор Бондарчук откровенно рассказал о своей особенной дочери
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Глава Microsoft указал на вину ЦРУ и АНБ в вирусной атакеОн сравнил эту ситуацию с использованием оружия, украденного из военных арсеналов
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
"Нам становится тесно": Самбурская высказалась о Бузовой
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
Жена Немцова затмила всех на закрытом бьюти-девичнике (фото)
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Постройневшая Максакова в чёрном пришла на "Евровидение" - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
860 лет назад родился Cид Вишес
12:32 (мск), источник: РИА Новости

Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Зимбабве три крокодила напали и съели церковного деятеля Джонатана Мтхетхву, который хотел продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, сообщает Daily Mail.

Читайте также
Груз ценный, но тяжелый: как посадить носорога в самолет?

Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Священник привел своих учеников для демонстрации одного из чудес, описанных в Библии — хождение Иисуса Христа по воде. Как пишет издание, Мтхетхва вошел воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.

«Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут», — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.

Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.

Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.

Комментарии
2
Alex Heavy
Крокодилы приняли его за "манну небесную", ну что с них взять, неблагодарные существа. :-)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Yamato
Нужно быть человеком не самым здоровым, чтоб проводить такие эксперименты
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что о победителе Евровидения сказал Юрий Лоза
ЦИК: голосующим не «по прописке» придется указывать причину
Путин объяснил экономическую напряженность в мире
СМИ: авианосец США не может покинуть Японию из-за неисправности
Латвийский вратарь заявил, что ему не нравится Россия
Жители регионов страдают от нехватки безопасной питьевой воды
Кокорин не вызван в сборную России на Кубок конфедераций
«Мисс США» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
Спорт
Знарок проверит Сорокина на Латвии Сборная России, одержавшая на старте ЧМ пять побед подряд, начнет новую неделю встречей с еще недавно лидировавшей в группе А на чемпионате мира командой Латвии
Авто
Летающий автомобиль Toyota: новые подробности Первый полет с человеком на борту должен состояться во время открытия Олимпиады в Токио
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы» Выступление россиянок назвали одним из самых впечатляющих за все время выхода проекта в эфир
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
Светлана Светикова снова станет мамой Артистка рассказала, что ждет второго ребенка.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь