Боевики ИГ уничтожили античные статуи в древнем городе на Евфрате
Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке
Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке
Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке
По данным SANA, боевики ранее подвергли
Агентство называет произошедшее «новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия».
В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.