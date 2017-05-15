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03:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Боевики ИГ уничтожили античные статуи в древнем городе на Евфрате

Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии, сообщило в воскресенье, 14 мая, сирийское информагентство SANA.

Сторонники террористической группировки ИГ уничтожили несколько статуй и барельефов в местечке Дура-Европос на востоке Сирии, сообщило в воскресенье, 14 мая, сирийское информагентство SANA.

По данным SANA, боевики ранее подвергли Дура-Европос организованному разграблению, уничтожив культурные ценности. Запрещенная в России ИГ и другие террористические организации торгуют археологическими артефактами, вывозя их контрабандой из Сирии, а те находки, которые не могут продать, уничтожают.

Фоторепортаж
Освобожденная Пальмира

Агентство называет произошедшее «новым преступлением против сирийской цивилизации и мирового наследия».

Дура-Европос — античный город вблизи современного Калат-эс-Салихия в Сирии, существовавший примерно с 300 года до н. э. до 256 года. Получил известность в связи с археологическими находками и хорошо сохранившимися древними фресками.

В январе 2017-го боевики ИГ разрушили часть Римского театра и Тетрапилон в сирийской Пальмире.

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