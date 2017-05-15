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04:21 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Семь жителей Иркутской области стали жертвами мошенников за сутки

Женщина из Иркутска перевела аферистам 295 тысяч рублей, в надежде получить компенсацию за участие в финансовой пирамиде.

Источник: IrkutskMedia.ru

Семь жителей Иркутской области стали жертвами мошенников за сутки. Так 13 мая в дежурную часть межмуниципального управления «Иркутское» поступило сразу три заявления о фактах мошенничества. В одном из них 68-летняя местная жительница указала, что ей на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ей положена компенсация за вложенные ранее деньги в финансовую пирамиду. Однако, выплата предполагается только после уплаты 13%-ного налога и банковских услуг. После этого женщине позвонили еще двое и представились работниками банка, подтвердили наличие денег и необходимость уплаты налога. Заявительница перевела 295 тысяч рублей на счет злоумышленников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Вторая заявительница опубликовала объявление об оказании услуг по проведению торжественных мероприятий. Ей на телефон позвонил клиент и попросил организовать праздник для коллектива. После, мужчина попросил приобрести продукты и перечистить деньги на несколько мобильных телефонов и убедил, что вернет деньги при встрече. Женщина перевела деньги в сумме 21 тысячи рублей, после этого телефон лже-клиента оказался отключен.

«Еще трое потерпевших лишись денег после того, как отдали их своим “знакомым”. Жительнице поселка Чунский с неизвестного номера позвонил мужчина, представился внуком и попросил оказать помощь в уплате штрафа. Женщина перечислила 22 тысячи рублей, после этого позвонила на телефон внука и узнала, что он ей не звонил. Иркутянин перечислил 30 тысяч рублей своему знакомому, по просьбе которого ему позвонил неизвестный. Аналогичным способом лишилась 3-х тысяч рублей жительница Усть-Кута, она перечислила деньги знакомому внука», — сообщили в пресс-службе.

30-летний житель Слюдянского района лишился денег, потому что сообщил данные своей банковской карты. Мужчине на телефон позвонил неизвестный, представился работником сотовой компании, рассказал, что ему положена компенсация за пользование сотовой связью. После этого мужчина обнаружил, что с его карты списано 6 тысяч рублей.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам совершать какие-либо финансовые операции с особой бдительностью.

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