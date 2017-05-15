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04:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

За неделю клещи покусали более тысячи жителей Иркутской области

В Иркутской области с 5 по 12 мая 2017 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 1092 человека, в том числе в Иркутске — 841.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 4 человека, на клещевой риккетсиоз — 5, сообщает 12 мая пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону. С начала сезона клещевой активности на территории Иркутской области зарегистрировано 2689 обращений по поводу присасывания клещей.

Напомним, сейчас в Иркутской области продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита. Уже привито 51639 человек, в том числе 22783 ребенка. Кроме того, проводятся противоклещевые обработки, на 12 мая всего обработано 703 га — это места массового пребывания населения, кладбища, территории образовательных учреждений и детских оздоровительных учреждений.

Со 2 по 15 мая 2017 года Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит тематическую горячую линию по профилактике клещевых инфекций. По телефону горячей линии 8−800−350−26−86 специалисты проконсультируют граждан о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей; ответят на вопросы что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща; какие основные признаки болезни; где и как можно сделать прививку от клещевого энцефалита и др. Горячая линия по профилактике клещевых инфекций работает в будние дни с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

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