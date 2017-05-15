Следы разлива мазута в Петропавловском озере обнаружили экологи в Хабаровском крае

Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.

Благодаря помощи жителей Хабаровского края экологам ОНФ удалось обнаружить следы разлива мазута в Петропавловском озере. Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания, отвечающая за содержание котельных и мазутопровода, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Активисты хабаровского отделения Народного Фронта подтверждают информацию о следах разлива мазута обнаруженных на берегу Петропавловского озера. Информация о том, что сотни метров береговой линии буквально залиты нефтепродуктами поступила в адрес горячей линии федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» вечером в пятницу, 12 мая. Эксперты Народного Фронта уверены, что обнаруженное загрязнение — это последствия выброса мазута из мазутопровода котельной военного городка, находящегося рядом с самым крупным в регионе озером. Тогда, «река» из разгоряченных нефтепродуктов растянулась на 14 километров.

«Сегодня, 15 мая, мы выезжаем на обнаруженное место разлива мазута. Управляющая компания, отвечающая за содержание котельных и мазутопровода изначально взяла на себя ответственность за произошедшее. Коммунальщики уверяют, что подготовились к ликвидации последствий разлива, все необходимые реагенты и техника у них имеется. Мы проконтролируем проведение работ по очистке береговой линии, и акватории Петропавловки, надеюсь, к мероприятию присоединятся и контролирующие органы. Если сил не будет хватать, призовем на помощь волонтеров», — рассказал координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/карта свалок» по Хабаровскому краю, Владимир Сидоров.

Эксперты ОНФ подозревают, что была возможна и повторная утечка нефтепродуктов. В ходе рабочего выезда на место общественники еще раз осмотрят объекты коммунального хозяйства в окрестностях Петропавловского озера. Если подозрения о новом загрязнении найдут свое подтверждение, ОНФ направит в адрес МЧС Хабаровского края письмо, с просьбой объявить в районе озера режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно, через мазутопровод военного городка, проходит до 20 тонн горячего мазута, поэтому, в случае повторной утечки, масштабы такой катастрофы могут оказаться более чем внушительными, а уникальное Петропавловское озеро практически уничтоженным.