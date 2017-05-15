Следы разлива мазута в Петропавловском озере обнаружили экологи в Хабаровском крае
Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания.
Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания.
Хабаровск, 15 мая, AmurMedia.
Благодаря помощи жителей Хабаровского края экологам ОНФ удалось обнаружить следы разлива мазута в Петропавловском озере. Ответственность за произошедшее взяла на себя управляющая компания, отвечающая за содержание котельных и мазутопровода, сообщили ИА AmurMedia в
Активисты хабаровского отделения Народного Фронта подтверждают информацию о следах разлива мазута обнаруженных на берегу Петропавловского озера. Информация о том, что сотни метров береговой линии буквально залиты нефтепродуктами поступила в адрес горячей линии федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» вечером в пятницу, 12 мая. Эксперты Народного Фронта уверены, что обнаруженное загрязнение — это последствия выброса мазута из мазутопровода котельной военного городка, находящегося рядом с самым крупным в регионе озером. Тогда, «река» из разгоряченных нефтепродуктов растянулась на 14 километров.
«Сегодня, 15 мая, мы выезжаем на обнаруженное место разлива мазута. Управляющая компания, отвечающая за содержание котельных и мазутопровода изначально взяла на себя ответственность за произошедшее. Коммунальщики уверяют, что подготовились к ликвидации последствий разлива, все необходимые реагенты и техника у них имеется. Мы проконтролируем проведение работ по очистке береговой линии, и акватории Петропавловки, надеюсь, к мероприятию присоединятся и контролирующие органы. Если сил не будет хватать, призовем на помощь волонтеров», — рассказал координатор федерального приоритетного проекта ОНФ «Генеральная уборка/карта свалок» по Хабаровскому краю, Владимир Сидоров.
Эксперты ОНФ подозревают, что была возможна и повторная утечка нефтепродуктов. В ходе рабочего выезда на место общественники еще раз осмотрят объекты коммунального хозяйства в окрестностях Петропавловского озера. Если подозрения о новом загрязнении найдут свое подтверждение, ОНФ направит в адрес МЧС Хабаровского края письмо, с просьбой объявить в районе озера режим чрезвычайной ситуации. Ежедневно, через мазутопровод военного городка, проходит до 20 тонн горячего мазута, поэтому, в случае повторной утечки, масштабы такой катастрофы могут оказаться более чем внушительными, а уникальное Петропавловское озеро практически уничтоженным.