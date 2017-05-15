В Приморье возле села Кроуновка вновь размыло мост

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Село Кроуновка в Приморье вновь оказалось изолированным из-за подтопления моста после циклона.

В сентябре 2016 года в результате наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», Кроуновка оказалась в изоляции, военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Тогда возле села возвели новую переправу, а власти края сообщили, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.

В конце прошлой недели к Приморью подошел циклон, в воскресенье интенсивность дождей увеличилась. Местами прошли сильные дожди и грозы. По данным синоптиков, в начале этой недели в крае сохранится дождливая погода и пониженные температуры.

«Сама дорога возле моста пока на месте, но подъезды и спуски подмыло. Движение по мосту перекрыто, на месте дежурит полиция. Мы готовим лодки для переправы через реку. Пока в районе все еще идет небольшой дождь. Если вода начнет спадать, мы будем подсыпать мост», — сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС Уссурийского городского округа.

По его словам, прогноз погоды в районе утешительный, однако есть опасность нового подхода воды. Режим ЧС в населенном пункте пока не введен.

По данным администрации Уссурийска, утром в понедельник также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом осуществляется только грузовым транспортом, на месте дежурит машина ГАЗ-66.

«Глава администрации Евгений Корж дал поручение обеспечить населенные пункты, с которыми ограничено сообщение, продуктами питания и питьевой водой. Школьники сегодня не пошли на занятия, уроки для них будут организованы дома. В селе Кроуновка в доме культуры будут проводиться занятия для 43 человек. В селе Яконовка 28 школьников будут обучаться на дому дистанционно», — говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение о введении режима ЧС на Пушкинской территории. Работы по восстановлению переправы начнутся сразу после того, как спадет вода в реке.

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года за несколько дней обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.