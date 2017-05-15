Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения»
Как спастись от укуса клеща: инструкция
Ярош обратился к властям Украины после беспорядков 9 мая
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Неделя за полторы минуты: главные новости 6 — 12 мая«Новости Mail.Ru» рассказывают и показывают самые важные события недели. И делают это всего за 89 секунд
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
«Проломаем двери»: пилот F-22 о возможном конфликте с Россией
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Старая «Тойота» и новая: у кого кузов прочнее
Бензин в России начал дорожать
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:07 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье возле села Кроуновка вновь размыло мост

Село Кроуновка в Приморье вновь оказалось изолированным из-за подтопления моста после циклона. В сентябре 2016 года в результате наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», Кроуновка оказалась в изоляции, военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Село Кроуновка в Приморье вновь оказалось изолированным из-за подтопления моста после циклона.

В сентябре 2016 года в результате наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок», Кроуновка оказалась в изоляции, военные вывозили людей, доставляли грузы, на реке постоянно работали спасатели. Тогда возле села возвели новую переправу, а власти края сообщили, что новый капитальный мост построят до конца 2017 года.

В конце прошлой недели к Приморью подошел циклон, в воскресенье интенсивность дождей увеличилась. Местами прошли сильные дожди и грозы. По данным синоптиков, в начале этой недели в крае сохранится дождливая погода и пониженные температуры.

«Сама дорога возле моста пока на месте, но подъезды и спуски подмыло. Движение по мосту перекрыто, на месте дежурит полиция. Мы готовим лодки для переправы через реку. Пока в районе все еще идет небольшой дождь. Если вода начнет спадать, мы будем подсыпать мост», — сообщил РИА Новости представитель ГО и ЧС Уссурийского городского округа.

По его словам, прогноз погоды в районе утешительный, однако есть опасность нового подхода воды. Режим ЧС в населенном пункте пока не введен.

По данным администрации Уссурийска, утром в понедельник также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом осуществляется только грузовым транспортом, на месте дежурит машина ГАЗ-66.

«Глава администрации Евгений Корж дал поручение обеспечить населенные пункты, с которыми ограничено сообщение, продуктами питания и питьевой водой. Школьники сегодня не пошли на занятия, уроки для них будут организованы дома. В селе Кроуновка в доме культуры будут проводиться занятия для 43 человек. В селе Яконовка 28 школьников будут обучаться на дому дистанционно», — говорится в сообщении.

В ближайшее время состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение о введении режима ЧС на Пушкинской территории. Работы по восстановлению переправы начнутся сразу после того, как спадет вода в реке.

Тайфун «Лайонрок» в августе прошлого года за несколько дней обрушил на Приморье трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун «Намтеун». В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября. Режим ЧС регионального уровня сняли в конце декабря.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь