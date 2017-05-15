С погорельцами из Бубновки встретятся депутаты ЗС Иркутской области

С погорельцами деревни Бубновка встретятся в Киренске председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутаты Николай Труфанов, Ирина Синцова и Дмитрий Ершов, руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев, а также первый заместитель губернатора региона Владимир Дорофеев. Как напоминает 14 мая 2017 года пресс-служба ЗС, ранее депутаты уже провели встречи с погорельцами в Черемхово и Зиме, в Аларском и Заларинском районах.

Напомним, в деревне Бубновка Киренского района 28 апреля 2017 года сгорело 59 из 88 домов, люди остались без жилья, имущества, документов. В ходе рабочей поездки пострадавшим будет передана материальная помощь, собранная депутатами и аппаратом Законодательного собрания Приангарья. В первую очередь, она предназначается детям Бубновки — их среди пострадавших около пятидесяти человек.