Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Суд вынес решение по иску Батуриной к мужу Глюкозы
СМИ узнали, где будут отдыхать летом дети Аллы Пугачевой
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Подробности боя спецназа РФ с 300 боевиками ан-Нусры – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
05:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

С погорельцами из Бубновки встретятся депутаты ЗС Иркутской области

Сергей Брилка и депутаты вылетели в Киренский район для встречи с погорельцами.

С погорельцами деревни Бубновка встретятся в Киренске председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка, депутаты Николай Труфанов, Ирина Синцова и Дмитрий Ершов, руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев, а также первый заместитель губернатора региона Владимир Дорофеев. Как напоминает 14 мая 2017 года пресс-служба ЗС, ранее депутаты уже провели встречи с погорельцами в Черемхово и Зиме, в Аларском и Заларинском районах.

Напомним, в деревне Бубновка Киренского района 28 апреля 2017 года сгорело 59 из 88 домов, люди остались без жилья, имущества, документов. В ходе рабочей поездки пострадавшим будет передана материальная помощь, собранная депутатами и аппаратом Законодательного собрания Приангарья. В первую очередь, она предназначается детям Бубновки — их среди пострадавших около пятидесяти человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь