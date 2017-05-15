В ДТП на ул. Шахтеров погибли два человека

В результате ДТП на ул. Шахтеров в Красноярске погибли два человека. Инцидент произошел на перекрестке с ул. Березина, сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, 15 мая около 3:00 столкнулись Honda и ВАЗ-2114. Полицейские установили, что водитель иномарки был пьян и превышал скорость. В итоге два человека в отечественном автомобиле погибли на месте.

На кадрах видеозаписи видно, что сотрудники ДПС оказались на месте аварии буквально через 10 секунд. Не исключено, что полицейские устроили погоню за иномаркой.

Также на видео можно заметить, что ВАЗ от удара с иномаркой отбросило на дорожный знак. Автомобиль получил серьезные повреждения кузова.

Сейчас дорожные полицейские устанавливают обстоятельства аварии.