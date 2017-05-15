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05:41 (мск), источник: VLADNEWS

Женщина пострадала в ДТП возле ДВФУ на острове Русский

Дорогу не поделили два автомобиля Honda.

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке на острове Русский столкнулись два авто марки Honda; травму головы в аварии получила 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в светлое время суток по адресу улица Аякс, 1.

За рулем автомобиля Honda Fit находился 33-летний мужчина. Автомобиль двигался со стороны Касьянова в сторону Бархатной. По предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке автомобилист не предоставил преимущество другому авто — Honda HR-V — за рулем которого находился 23-летний молодой человек. Как отмечается, HR-V двигался по главной, в попутном направлении.

В результате 32-летняя пассажирка Honda Fit получила сотрясение мозга. Она направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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