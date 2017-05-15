Женщина пострадала в ДТП возле ДВФУ на острове Русский
Дорогу не поделили два автомобиля Honda.
Дорогу не поделили два автомобиля Honda.
Во Владивостоке на острове Русский столкнулись два авто марки Honda; травму головы в аварии получила 32-летняя женщина, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
За рулем автомобиля Honda Fit находился 33-летний мужчина. Автомобиль двигался со стороны Касьянова в сторону Бархатной. По предварительным данным, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке автомобилист не предоставил преимущество другому авто — Honda
В результате 32-летняя пассажирка Honda Fit получила сотрясение мозга. Она направлена на амбулаторное лечение.
Детали ДТП выясняются.