13-летняя девочка погибла в пожаре под Новосибирском, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В 4 утра 15 мая в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске произошел пожар, причиной которого явилась неисправность электропроводки.

«В это время в доме находилась 38-летняя хозяйка жилища, а также двое её малолетних детей. В момент возгорания дома проживающие в нем лица спали. В результате пожара 13-летняя девочка погибла, а хозяйка дома и её 10-летний сын получили ожоги. Глава семьи накануне днем уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной», — рассказали следователи.

Сейчас следователем СК России на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.