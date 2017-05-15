Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
12 фраз, которые нельзя говорить человеку с ожирением
Опрос выявил страны Европы с сильными пророссийскими настроениями
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Украинский капитан отказался сдать катер военным в водах РФ – СМИ
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
F-22 может победить 10 российских Су-35 – американский пилот
СМИ Запада начали поддерживать Путина - Regnum
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
1080 лет парку Лос-Гласьярес
860 лет назад родился Cид Вишес
07:12 (мск), источник: Вести - Новосибирск

13-летняя девочка погибла в пожаре под Новосибирском

В 4 утра 15 мая в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске произошел пожар, причиной которого явилась неисправность электропроводки, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

13-летняя девочка погибла в пожаре под Новосибирском, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по НСО.

В 4 утра 15 мая в одном из жилых домов на улице Ершова в городе Татарске произошел пожар, причиной которого явилась неисправность электропроводки.

«В это время в доме находилась 38-летняя хозяйка жилища, а также двое её малолетних детей. В момент возгорания дома проживающие в нем лица спали. В результате пожара 13-летняя девочка погибла, а хозяйка дома и её 10-летний сын получили ожоги. Глава семьи накануне днем уехал в командировку в другой регион, семья является благополучной», — рассказали следователи.

Сейчас следователем СК России на месте происшествия устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов (карта)
Американский самолет провел разведку вблизи баз РФ в Сирии
Экс-глава Пентагона: отношения РФ и США при Трампе ухудшились
ЦБ указал на вред занижения курса рубля
Глава Microsoft заявил о вине ЦРУ и АНБ в вирусной атаке
Словацкий хоккеист дисквалифицирован за атаку россиянина на ЧМ
Совфед предложил лишать свободы на 5 лет за нарушения на выборах
Ким Чен Ын заявил о новых ракетных испытаниях КНДР
Спорт
Расклады ЧМ-2017. С кем Россия сыграет в четвертьфинале? Разбираем главные интриги последних двух дней группового этапа чемпионата мира
Авто
Компьютерный вирус заблокировал выдачу прав в России Хакеры заставили ГИБДД прекратить выдачу водительских удостоверений
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
Пятиклассник из Владивостока сделал робота из обувной коробки Робот умеет подавать конфеты и включает музыку.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь