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07:13 (мск), источник: dostup1.ru

За сутки в южноуральских лесах ликвидировано 7 возгораний

В апреле и мае на территории лесного фонда произошло 297 пожаров на площади 2,6 тыс. га.

Источник: Reuters

За минувшие сутки леса в Челябинской области горели семь раз, пройденная огнем площадь составила почти 33 гектара, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Два возгорания зафиксировано в Кыштымском лесничестве, по одному — в Аргаяшском, Каслинском, Красноармейском, Чебаркульском и Шершневском.

Таким образом, в апреле и мае на территории лесного фонда ликвидированы 297 пожаров на площади 2,6 тыс. га.

Напомним, с 30 апреля по решению губернатора Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим, который, в частности, подразумевает запрет на разведение костров на природе, ограничение входа и въезда в лесной массив.

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За сутки в южноуральских лесах ликвидировано 7 возгораний
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