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08:57 (мск), источник: АиФ Самара

В Тольятти «Шевроле» врезался в столб, два человека погибли, два пострадали

Выжившие в дорожной аварии были доставлены в одну из больниц Тольятти.

Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В понедельник, 15 мая, в 03:35, в Тольятти, водитель автомобиля «Chevrolet», ехавший по Южному шоссе, врезался в световую опору.

В результате автомобильной аварии водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на ДТП, два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.

В настоящее время по факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

По информации главного управления МЧС России по Самарской области на место аварии выезжали пожарные подразделения в количестве четырёх человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы.

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