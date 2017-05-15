В Тольятти «Шевроле» врезался в столб, два человека погибли, два пострадали
Выжившие в дорожной аварии были доставлены в одну из больниц Тольятти.
Выжившие в дорожной аварии были доставлены в одну из больниц Тольятти.
Полицейские Тольятти устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, сообщает
В понедельник, 15 мая, в 03:35, в Тольятти, водитель автомобиля «Chevrolet», ехавший по Южному шоссе, врезался в световую опору.
В результате автомобильной аварии водитель и пассажир иномарки от полученных травм скончались на ДТП, два пассажира получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в одну из городских больниц.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим, после чего установили и опросили очевидцев случившегося.
В настоящее время по факту случившегося ДТП со смертельным исходом сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
По информации главного управления МЧС России по Самарской области на место аварии выезжали пожарные подразделения в количестве четырёх человек личного состава и одна единица техники. Проводились