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09:00 (мск), источник: Интерфакс

Шесть детей отравились лекарствами, найденными в лесу в Свердловской области

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Артемовская городская прокуратура Свердловской области проводит проверку в связи с отравлением шести детей в возрасте от 9 до 13 лет медицинскими препаратами с истекшим сроком годности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник.

Установлено, что вечером 14 мая 2017 подростки гуляли одни без взрослых около села Большое Трифоново. «Дети нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия», — говорится в сообщении.

Подростков госпитализировали в Артемовскую центральную районную больницу с признаками медикаментозного отравления. По данным больницы, угрозы жизни детей нет, за ними наблюдают врачи.

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