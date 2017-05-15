Шесть детей отравились лекарствами, найденными в лесу в Свердловской области

Установлено, что вечером 14 мая 2017 подростки гуляли одни без взрослых около села Большое Трифоново. «Дети нашли и употребили медицинский препарат бронхолитического действия», — говорится в сообщении.

Подростков госпитализировали в Артемовскую центральную районную больницу с признаками медикаментозного отравления. По данным больницы, угрозы жизни детей нет, за ними наблюдают врачи.