Заводской забор украл житель Хабаровска

Несколько секций забора, установленного вокруг одного из заводов в южной части города, пропали ночью. Представитель предприятия обратился с заявлением в полицию. Вскоре по подозрению в краже был задержан 50-летний житель Хабаровска, имеющий уголовное прошлое. Украденный забор он успел сдать в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на развлечения.

Похищенное имущество изъяли и вернули владельцу. Подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи «Кража», которая предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю.