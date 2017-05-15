В Приморье из-за паводка прервано сообщение с тремя сёлами

В Приморском крае из-за паводка, вызванного затяжными дождями, ограничено сообщение с селом Кроуновка. Сообщение с населёнными пунктами Яконовка и Корсаковка осуществляется исключительно грузовым транспортом. В школах сегодня, 15 мая, были отменены занятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

В официальном заявлении властей говорится, что в ночь на понедельник, 15 мая, паводок размыл подъезды к временной переправе, которая после тайфуна в 2015 году была установлена около села Кроуновка. Дорожное сообщение с Кроуновкой приостановлено, здесь работает только лодочная переправа.

В понедельник утром произошёл перелив воды через дорогу около моста, который соединяет сёла Яконовка и Корсаковка. Здесь сообщение осуществляется исключительно грузовым транспортом.

В указанных населённых пунктах отменили занятия в школах. В Кроуновке было принято решение провести уроки в местном доме культуре для 43 учеников. В Яконовке 28 школьников занимаются дистанционно.

По поручению главы Уссурийского ГО Евгения Коржа в отрезанные сёла доставят продукты и питьевую воду. Решается вопрос о введении на Пушкинской территории режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, мост через реку Кроуновка в 2015 году разрушил паводок, вызванный тайфуном «Гони». Проект нового моста уже выполнен, но его строительство ещё не началось. Власти уверяют, что работы будут запущены до конца 2017 года.