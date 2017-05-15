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09:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Вор унёс из квартиры челябинца сейф с миллионом рублей

Злоумышленник подобрал ключ ко входной двери.

Неизвестный похитил из квартиры жителя Челябинска сейф с документами и деньгами на сумму более миллиона рублей, информацию подтвердили в пресс-службе городского УМВД.

По данным полиции, крупная кража произошла в доме № 33 В на улице Чичерина в период с 6 по 14 мая. Злоумышленник проник в жилище, подобрав ключ ко входной двери. Известно, что хозяин квартиры — коммерческий директор фирмы, занимающейся производством бетонных изделий.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершённая в особо крупном размере)», — отметили в полиции.

Напомним, ранее в Магнитогорске домработница похитила у своих работодателей более 9 тысяч долларов и 72 тысячи рублей.

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