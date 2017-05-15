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10:34 (мск), источник: Новая Кубань

Пьяный лихач въехал в остановку и пытался скрыться с места ДТП в Краснодаре

Авария произошла на Гидрострое.

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. Фото с места событий появились в социальных сетях.

Очевидцы сообщили, что авария произошла в воскресенье около 5 утра. Предположительно, водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Въехав в остановку общественного транспорта и повредив её, лихач решил скрыться с места аварии.

Он заехал во дворы близлежащих домов. По дороге нетрезвый водитель задел ещё несколько припаркованных автомобилей. Происходившее попало в объектив установленных камер видеонаблюдения.

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