Пьяный лихач въехал в остановку и пытался скрыться с места ДТП в Краснодаре
Авария произошла на Гидрострое.
Авария произошла на Гидрострое.
Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. Фото с места событий появились в социальных сетях.
Очевидцы сообщили, что авария произошла в воскресенье около 5 утра. Предположительно, водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.
Въехав в остановку общественного транспорта и повредив её, лихач решил скрыться с места аварии.
Он заехал во дворы близлежащих домов. По дороге нетрезвый водитель задел ещё несколько припаркованных автомобилей. Происходившее попало в объектив установленных камер