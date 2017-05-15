Бывшего замначальника ГИБДД Магнитогорска приговорили к 5 годам колонии за взятки и мошенничество

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального СК.

Обвиняемый систематически получал взятки в виде денежных средств, имущества и услуг от юридических и физических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере пассажирских и грузовых перевозок, на общую сумму более 800 тысяч рублей. При этом он отдавал незаконные устные приказы подчиненным ему сотрудникам о неисполнении предусмотренной законом обязанности по составлению протоколов об административных правонарушениях.

В 2015 году он похитил 10 тыс. рублей за якобы оказанную помощь при сдаче экзамена на получение права управления транспортным средством.

Следователем установлена причастность обвиняемого к совершению 17 преступных эпизодов.