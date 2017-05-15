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12:06 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области на управлении авто в пьяном виде попались 25 водителей

Их привлекли к административной ответственности.

Источник: Новости Воронежа

В Воронежской области вчера произошло 106 аварий. Из низ 70 — в столице Черноземья. Травмы получил на дорогах один человек.
По данным полиции, были зафиксированы 734 нарушения ПДД. Среди них 397 — в Воронеже, оставшиеся в района нашего региона.

«25 водителей попались на управлении транспортом в состоянии опьянения», — отметили в МВД.

За езду по встречке ответят 9 человек и 19 — за перевозку детей без удерживающих устройств. В 14 случаях водители не пропустили пешеходов, а 77 шоферов попались на управлении транспортом без ремня безопасности.

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