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10:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородец за убийство жены Светланы Сабуриной на почве ревности приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима

Нижегородец за убийство жены Светланы Сабуриной на почве ревности приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима.

По информации регионального СУ СК России, 1 ноября 2016 года подсудимый встретил жену после работы и отвез ее на автомашине в гаражный массив на ул. Шекспира Ленинского района. Ссора, разыгравшаяся на почве ревности, закончилась убийством женщины. Злоумышленник спрятал тело, завалив его досками. Сам же выехал за территорию региона.

Светлана Сабурина была объявлена в розыск, по факту ее безвестного исчезновения возбуждено настоящее уголовное дело.

17 ноября 2016 года в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено местонахождение подозреваемого — Ивановская область, а следователями СК он был задержан в порядке ст.ст. 91−92 УПК РФ.

В ходе предварительного расследования ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Вину он признал в полном объеме. Кроме того, он указал место, где сокрыл тело потерпевшей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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