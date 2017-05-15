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11:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Дзержинском районе погибла женщина

Утром в воскресенье, 14 мая, в пожаре, вспыхнувшем в металлическом вагончике, погибла женщина.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом корреспонденту sb.by сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

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Сообщение о том, что возле деревни Большое Беляково горит мусор, спасатели Дзержинского РОЧС получили в 07.33. В центр оперативного управления позвонил очевидец.

— На место происшествия выехали 4 единицы техники. Оказавшись в деревне, работники МЧС увидели — пламя охватило металлический вагончик, который использовали как летнюю кухню, — рассказала Анастасия Швайбович.

Потушив огонь, спасатели обнаружили внутри на диване мертвую 53-летнюю хозяйку. Пламя уничтожило все, что находилось внутри вагончика, повредило стены летней кухни.

Причина пожара устанавливается.

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