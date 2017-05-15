В Дзержинском районе погибла женщина
Утром в воскресенье, 14 мая, в пожаре, вспыхнувшем в металлическом вагончике, погибла женщина.
Утром в воскресенье, 14 мая, в пожаре, вспыхнувшем в металлическом вагончике, погибла женщина.
Об этом корреспонденту sb.by сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Сообщение о том, что возле деревни Большое Беляково горит мусор, спасатели Дзержинского РОЧС получили в 07.33. В центр оперативного управления позвонил очевидец.
— На место происшествия выехали 4 единицы техники. Оказавшись в деревне, работники МЧС увидели — пламя охватило металлический вагончик, который использовали как летнюю кухню, — рассказала Анастасия Швайбович.
Потушив огонь, спасатели обнаружили внутри на диване мертвую 53-летнюю хозяйку. Пламя уничтожило все, что находилось внутри вагончика, повредило стены летней кухни.
Причина пожара устанавливается.