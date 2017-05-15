Смертельное ДТП в Джанкое: оба водителя погибли, пассажирка в тяжелом состоянии

«29-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на правую обочину, где допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновения с автомобилем ВАЗ 21120», — сообщили в ГИБДД.

В результате аварии водитель иномарки и 38-летний водитель отечественного авто погибли. 27-летняя пассажирка автомобиля Ford получила тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом ломаной и седалищной кости справа, разрыв крестцового — подвздошного сочленения, переломы правой и левой ключицы со смешением, у нее шок третьей степени.