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12:09 (мск), источник: РИА Крым

Смертельное ДТП в Джанкое: оба водителя погибли, пассажирка в тяжелом состоянии

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая — РИА Новости (Крым). Смертельная авария произошла в субботу на автодороге Воинка — Джанкой. Как сообщили в ГИБДД, водитель иномарки Ford Focus не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ.

«29-летний водитель автомобиля Ford, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, выехал на правую обочину, где допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновения с автомобилем ВАЗ 21120», — сообщили в ГИБДД.

В результате аварии водитель иномарки и 38-летний водитель отечественного авто погибли. 27-летняя пассажирка автомобиля Ford получила тяжелую сочетанную травму, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом ломаной и седалищной кости справа, разрыв крестцового — подвздошного сочленения, переломы правой и левой ключицы со смешением, у нее шок третьей степени.

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