На Кубани директор завода задолжал своим подчиненным 17 млн рублей
Руководитель предприятия в Мостовском районе на протяжение нескольких месяцев не выплачивал сотрудникам заработную плату.
Руководитель предприятия в Мостовском районе на протяжение нескольких месяцев не выплачивал сотрудникам заработную плату.
Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В отношении генерального директора НАО «Мостовской
По версии следствия, директор предприятия с мая 2016 года по февраль 2017 года частично не выплачивал заработную плату 212 работникам завода, хотя на счет завода поступали денежные средства, позволяющие это сделать. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 17,1 миллионов рублей.
В настоящее время назначена