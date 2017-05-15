На Кубани директор завода задолжал своим подчиненным 17 млн рублей

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В отношении генерального директора НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» заведено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, директор предприятия с мая 2016 года по февраль 2017 года частично не выплачивал заработную плату 212 работникам завода, хотя на счет завода поступали денежные средства, позволяющие это сделать. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 17,1 миллионов рублей.