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16:30 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани директор завода задолжал своим подчиненным 17 млн рублей

Руководитель предприятия в Мостовском районе на протяжение нескольких месяцев не выплачивал сотрудникам заработную плату.

Краснодар. 15 мая — Новая Кубань. В отношении генерального директора НАО «Мостовской дробильно-сортировочный завод» заведено уголовное дело, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, директор предприятия с мая 2016 года по февраль 2017 года частично не выплачивал заработную плату 212 работникам завода, хотя на счет завода поступали денежные средства, позволяющие это сделать. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 17,1 миллионов рублей.

В настоящее время назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование продолжается.

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