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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Найденный на севере Москвы питон умер, сообщили в зоопарке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Трехметровый питон, найденный на севере Москвы, умер от переохлаждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного зоопарка.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе нашли питона и доставили в Московский зоопарк. В столичном зоосаде позже сообщили, что питон находится в плохом состоянии.

«Да, питон действительно умер от переохлаждения. МЧС нам доставил питона в плохом состоянии, и, к сожалению, животное умерло», — сообщили в Московском зоопарке.

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