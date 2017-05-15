Найденный на севере Москвы питон умер, сообщили в зоопарке

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе нашли питона и доставили в Московский зоопарк. В столичном зоосаде позже сообщили, что питон находится в плохом состоянии.

«Да, питон действительно умер от переохлаждения. МЧС нам доставил питона в плохом состоянии, и, к сожалению, животное умерло», — сообщили в Московском зоопарке.