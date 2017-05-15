Украинец на границе с Крымом выкинул сверток с марихуаной

Житель Украины, направляющий в Крым, попытался прямо на границе избавиться от партии марихуаны, которую вез с собой.

— Ночью в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой» прибыл мужчина, следовавший с территории Украины в Россию в качестве пассажира транспортного средства «Опель». После проверки документов его направили в зону проведения пограничного и таможенного осмотра, где мужчина попытался незаметно выбросить из кармана скомканный лист бумаги, однако внимательный контролер пресек его действия, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

27-летний жители Днепропетровска признался, что в бумажном свертке были наркотики.

Мужчину обвиняют попытке контрабанды наркотического вещества через государственную границу. Нарушителю грозит тюремный срок.