Украинец на границе с Крымом выкинул сверток с марихуаной
Но на полуостров мужчину все равно не пустили.
Но на полуостров мужчину все равно не пустили.
Житель Украины, направляющий в Крым, попытался прямо на границе избавиться от партии марихуаны, которую вез с собой.
— Ночью в многосторонний автомобильный пункт пропуска «Джанкой» прибыл мужчина, следовавший с территории Украины в Россию в качестве пассажира транспортного средства «Опель». После проверки документов его направили в зону проведения пограничного и таможенного осмотра, где мужчина попытался незаметно выбросить из кармана скомканный лист бумаги, однако внимательный контролер пресек его действия, — сообщает
27-летний жители Днепропетровска признался, что в бумажном свертке были наркотики.
Мужчину обвиняют попытке контрабанды наркотического вещества через государственную границу. Нарушителю грозит тюремный срок.