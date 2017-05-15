Директор Краснодарского водохранилища арестован

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ФГБУП «Краснодарское водохранилище», который подозревается в предложении посредничества во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

По данным следствия, к подозреваемому обратился директор одной из организаций по добыче полезных ископаемых, чья лицензия по краткосрочному пользованию участком недр в Темрюкском районе ввиду допущенных нарушений была признана недействительной. В разговоре с ним директор сообщил, что может способствовать предоставлению фирме министерством природных ресурсов Краснодарского края, где он ранее работал, лицензий по добыче в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов и передать денежные средства руководству министерства для принятия такого решения.

За каждое месторождение директор запросил по 5 миллионов рублей. При этом до проведения аукциона по выдаче лицензии по первому месторождению, по его словам, следовало передать 3 миллиона рублей, а после аукциона — оставшуюся сумму.

Понимая, что предложение носит противоправный характер, мужчина сообщил об этом в региональное управление СКР. 11 мая 2017 года подозреваемый получил от заявителя часть денежных средств — 3 миллиона рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ЭБ и ПК ГУВД по краю.