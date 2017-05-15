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15:00 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае в ДТП пострадала семья

14 мая на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский-Ваньки» опрокинулась «Лада Гранта». Пострадали четыре человека.

В 19:45 со стороны села Ваньки в направлении Чайковского двигался автомобиль «Лада Гранта». За рулем была женщина 1987 года рождения.

На 12-ом километра дороги она не справилась с управлением и допустида съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием на проезжую часть.

В результате ДТП водитель и три ее пассажира, 31-летний мужчина и двое детей 6 и 9 лет, получили травмы различной степени тяжести. Водительский стаж автомобилистки менее двух лет.

Установлено, что дети перевозились с использованием специальных удерживающих устройств и были пристегнуты ремнем безопасности. Поэтому серьезных травм удалось избежать: маленькие пассажиры получили ссадины и ушибы.

По факту ДТП проводится проверка.

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