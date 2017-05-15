В Омске маршрутка сбила напротив аптеки 87-летнюю старушку

Сегодня, 15 мая, около двух часов дня на улице Новокирпичной 26-летний водитель маршрутки № 47 сбила 87-летнюю омичку. Как уточняет УМВД по Омской области, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте. Авария произошла напротив павильона, в котором расположена «Сеть аптек низких цен».

На место ДТП выехала скорая помощь. К счастью, бабушка серьёзно не пострадала: после осмотра врачи отпустили её домой. В салоне на момент аварии ехали 10 пассажиров. Им тоже помощь медиков не понадобилась.