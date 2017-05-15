Бывший глава омского Россельхознадзора Лаутеншлегер освобождается из колонии по УДО
Чиновник не до конца возместил ущерб за мошенничество, однако в колонии он трудился и часть долга вернул.
Чиновник не до конца возместил ущерб за мошенничество, однако в колонии он трудился и часть долга вернул.
Сегодня, 15 мая, Советский районный суд удовлетворил ходатайство об
Как уточняет «ОмскЗдесь»,
По решению суда Лаутеншлегер должен был выплатить в бюджет 949 тысяч рублей. Чиновник заработал в колонии и вернул Родине 126 тысяч.
Если решение суда не обжалуют, то Лаутеншлегер освободится после 25 мая.
Виктор Лаутеншлегер был признан виновным в мошенничестве с налогами, которые он совершил в 2006—2008 годах на посту директора ООО «Русское зерно». В ноябре 2015 года его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Как впервые осуждённого, Лаутеншлегера отправили в исправительную колонию № 8 на Красноярском тракте.
Напомним, что в марте из ИК-8 по УДО вышел бывший глава НПО «Мостовик» Олег Шишов, а в апреле — бывший