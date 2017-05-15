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14:59 (мск), источник: Om1.ru

Бывший глава омского Россельхознадзора Лаутеншлегер освобождается из колонии по УДО

Чиновник не до конца возместил ущерб за мошенничество, однако в колонии он трудился и часть долга вернул.

Сегодня, 15 мая, Советский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное бывшим руководителем регионального Россельхознадзора Виктором Лаутеншлегером.

Как уточняет «ОмскЗдесь», экс-чиновника отпустили из исправительной колонии № 8, потому что у него была хорошая характеристика и он работал, чтобы погасить нанесённый им ущерб.

По решению суда Лаутеншлегер должен был выплатить в бюджет 949 тысяч рублей. Чиновник заработал в колонии и вернул Родине 126 тысяч.

Если решение суда не обжалуют, то Лаутеншлегер освободится после 25 мая.

Виктор Лаутеншлегер был признан виновным в мошенничестве с налогами, которые он совершил в 2006—2008 годах на посту директора ООО «Русское зерно». В ноябре 2015 года его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Как впервые осуждённого, Лаутеншлегера отправили в исправительную колонию № 8 на Красноярском тракте.

Напомним, что в марте из ИК-8 по УДО вышел бывший глава НПО «Мостовик» Олег Шишов, а в апреле — бывший вице-губернатор Юрий Гамбург.

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Бывший глава омского Россельхознадзора Лаутеншлегер освобождается из колонии по УДО
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