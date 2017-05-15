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15:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже пенсионер отравился угарным газом при пожаре

Квартира загорелась в Левобережном районе.

Пенсионер отравился продуктами горения при пожаре в многоквартирном доме на Ленинском проспекте, 39 утром в понедельник, 15 мая, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе МЧС по Воронежской области. Медики госпитализировали 70-летнего мужчину.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 06:41. На место пожара выехали три пожарных расчета и дознаватель. Горевшие в трехкомнатной квартире домашние вещи потушили в 7:15. Причина пожара устанавливается.

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