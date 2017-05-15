Огромный щит упал в центре Волгограда на пешеходную зону
15 мая в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской возле ТЦ «Пирамида» на пешеходную зону упала рекламная конструкция.
15 мая в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской возле ТЦ «Пирамида» на пешеходную зону упала рекламная конструкция.
Огромный билборд надломился у основания и буквально рухнул на лестницу, ведущую ко входам в общественные заведения.
По сообщению очевидцев, перед падением рекламный щит начал трещать. По счастливой случайности никто не пострадал.
В настоящее время территория оцеплена рабочими, которым предстоит демонтировать опасную конструкцию.