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16:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Огромный щит упал в центре Волгограда на пешеходную зону

15 мая в Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской возле ТЦ «Пирамида» на пешеходную зону упала рекламная конструкция.

Огромный билборд надломился у основания и буквально рухнул на лестницу, ведущую ко входам в общественные заведения.

По сообщению очевидцев, перед падением рекламный щит начал трещать. По счастливой случайности никто не пострадал.

В настоящее время территория оцеплена рабочими, которым предстоит демонтировать опасную конструкцию.

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