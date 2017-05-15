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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Руководителя ростовского филиала РЖД подозревают в получении крупной взятки

Следователи Южного следственного управления возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника ростовской Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД».

Его подозревают в получении особо крупной взятки, об этом сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как полагает следствие, подозреваемый пообещал представителю коммерческой компании заключить с фирмой договор по очистке территории строительства железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково-Батайск без проведения торгов. За это сотрудник РЖД потребовал 22% от общей суммы контракта.

Вечером 12 мая подозреваемый на автостоянке в станице Октябрьской, Крыловского района, Краснодарского края получил от представителя организации взятку в 3 млн рублей за оказанное содействие и подписание актов выполненных работ.

Подозреваемого задержали, сейчас следствие отправило в суд ходатайства о заключении мужчины под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование дела продолжается. Если суд признает подозреваемого виновным, ему грозит от 3 до 5 млн руб. штрафа или от 8 до 15 лет лишения свободы.

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