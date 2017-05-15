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17:50 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей нижегородец экстрадирован в Россию из Польши

Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей нижегородец экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ 15 мая 2017 года.

По версии следствия, Дмитрий Смирнов в апреле-мае 2014 года в Нижнем Новгороде получил от двух граждан в счет поставки двух фронтальных погрузчиков «JCB 4 CX» почти 2 млн рублей. Однако свои обязательства он не выполнил.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако от правоохранительных органов обвиняемый скрылся, и был объявлен сначала в федеральный розыск, а 8 июля 2016 года — в международный розыск.

По сообщению НЦБ Интерпола Республики Польша Смирнов был задержан на территории данного государства. 15 мая 2017 года по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации компетентные органы Польши экстрадировали его в Россию. Сейчас Смирнов передан представителям правоохранительных органов РФ.

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