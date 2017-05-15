Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей нижегородец экстрадирован в Россию из Польши
Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей нижегородец экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ 15 мая 2017 года.
Подозреваемый в мошенничестве на 2 млн рублей нижегородец экстрадирован в Россию из Польши. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ 15 мая 2017 года.
По версии следствия, Дмитрий Смирнов в
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако от правоохранительных органов обвиняемый скрылся, и был объявлен сначала в федеральный розыск, а 8 июля 2016 года — в международный розыск.
По сообщению НЦБ Интерпола Республики Польша Смирнов был задержан на территории данного государства. 15 мая 2017 года по требованию Генпрокуратуры Российской Федерации компетентные органы Польши экстрадировали его в Россию. Сейчас Смирнов передан представителям правоохранительных органов РФ.