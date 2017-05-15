В центре Самары 26 человек тушили крупный пожар в частном доме

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 26 человек. Применялось восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:27. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.