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17:44 (мск), источник: Volga News

В центре Самары 26 человек тушили крупный пожар в частном доме

В понедельник 15 мая в 14:10 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Садовой, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 100 кв. метров. В его тушении участвовали 26 человек. Применялось восемь единиц техники.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:27. Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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