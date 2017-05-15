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17:55 (мск), источник: ИА REGNUM

Ураган в Ростове-на-Дону валит деревья, дождь размывает дороги: есть жертвы

В Ростове-на-Дону продолжает бушевать стихия. Ураганный ветер валит деревья, а ливень размывает дороги. В доказательство тому — фотоснимки, которые горожане выкладывают в социальных сетях.

Источник: ИА REGNUM

Так, на Ленина, 101/22 огромное дерево рухнуло прямо на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадала женщина, а мужчина, который пришёл на помощь горожанке, получил незначительные ссадины. Ростовчанку госпитализировали. Её жизни ничего не угрожает.

Сами очевидцы говорят, что 60-летнее дерево вырвало с корнем и задело припаркованные автомобили.

«Скорее всего размыло грунт, а сильный ветер раскачал его и повалил. Там еще асфальт провалился, и яма растет. Значит не только под деревом проблемы и в размытии грунта дело. Там что-то более глобальное», — предполагают интернет-пользователи.

А в районе набережной автомобилистам следует быть осторожными, а ещё лучше продумать объездной путь. На перекрестке улицы Береговой и переулка Семашко дождевыми потоками смыло песок, где велись строительные работы. Очевидцы сообщают, что проезжая часть теперь покрыта песком слоем в 30 сантиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая донские спасатели предупредили о том, что регион, в том числе областной центр, накроет циклон. Коммунальные службы и бригады спасателей переведены в режим повышенной готовности из-за ураганного ветра и ливня.

Напомним, в конце марта в Ростове-на-Дону на улице Левобережной из-за сильных порывов ветра рухнуло дерево. Выяснилось, что дерево раздавило кабину КамАЗа, в котором находились два человека. Оба погибли на месте.

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