Ураган в Ростове-на-Дону валит деревья, дождь размывает дороги: есть жертвы

Так, на Ленина, 101/22 огромное дерево рухнуло прямо на тротуар рядом с остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадала женщина, а мужчина, который пришёл на помощь горожанке, получил незначительные ссадины. Ростовчанку госпитализировали. Её жизни ничего не угрожает.

Сами очевидцы говорят, что 60-летнее дерево вырвало с корнем и задело припаркованные автомобили.

«Скорее всего размыло грунт, а сильный ветер раскачал его и повалил. Там еще асфальт провалился, и яма растет. Значит не только под деревом проблемы и в размытии грунта дело. Там что-то более глобальное», — предполагают интернет-пользователи.

А в районе набережной автомобилистам следует быть осторожными, а ещё лучше продумать объездной путь. На перекрестке улицы Береговой и переулка Семашко дождевыми потоками смыло песок, где велись строительные работы. Очевидцы сообщают, что проезжая часть теперь покрыта песком слоем в 30 сантиметров.