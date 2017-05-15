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17:43 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали школу

15 мая в Воронежской области из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали школу. Инцидент произошёл в селе Новая Усмань. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В 12:30 правоохранителям сообщили, что в местной школе находится взрывоопасный объект. Все учащиеся были эвакуированы. Прибывшие на место стражи порядка обследовали всю прилегающую территорию и ничего опасного не нашли.

— В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» правоохранители.

За ложное сообщение о заминировании предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.

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