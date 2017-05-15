В Воронежской области из-за ложного сообщения о заминировании эвакуировали школу

В 12:30 правоохранителям сообщили, что в местной школе находится взрывоопасный объект. Все учащиеся были эвакуированы. Прибывшие на место стражи порядка обследовали всю прилегающую территорию и ничего опасного не нашли.

— В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» правоохранители.

За ложное сообщение о заминировании предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы.