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17:54 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Житель Новосибирска пытался провести на своем грузовике контрафактный алкоголь в Иркутск

Уголовное дело передано в суд.

33-летний житель Новосибирска пытался провезти на своем грузовике контрафактную алкогольную продукцию в Иркутск для последующего сбыта. По документам, которые он предоставил при досмотре, значилась перевозка стоительной смеси. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому, за преступление совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, может грозить до 6 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области.

Следствием установлено, что в июле 2016 года безработный 33-летний житель Новосибирска на принадлежащем ему грузовом автомобиле пытался перевезти из Пензы в Иркутск, в целях сбыта, немаркированную алкогольную продукцию. На автодороге в Татарском районе Новосибирской области автомобиль был задержан сотрудниками полиции. Согласно предъявленным документам, данный гражданин перевозил строительные смеси. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли около 40 тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции известных торговых марок стоимостью свыше 500 тысяч рублей.

Проведенная экспертиза изъятого алкоголя установила, что жидкость в бутылках является водо-спиртосодержащей смесью с содержанием этилового спирта менее 35% и не соответствует установленным требованиям ГОСТа. Обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

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