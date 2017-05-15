Расхитителя гробниц арестовали после 23 лет поиска

Ли Ихай был задержан 10 мая в провинции Хайнань на юге страны. Полиция считает, что он замешан в ограблении древней гробницы в городе Цзишань в провинции Хэбэй 23 года назад. В марте 1994 года группа преступников вынесла из захоронения мумию женщины возрастом примерно 2400 лет, а также разные ценные предметы, сообщает China Daily.

Мумию нашли через 39 дней после кражи, а впоследствии были арестованы 23 члена банды расхитителей, у которых были изъяты и другие украденные предметы.

Ли Ихай был единственным членом банды, который оставался на свободе. Полиция не закрыла дело и продолжила поиски преступника, что в итоге привело к его задержанию.