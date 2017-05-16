Reuters: за вирусом WannaCry могут стоять связанные с КНДР хакеры

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. «Лаборатория Касперского» проверяет информацию о связи хакеров, совершивших мировую кибератаку с помощью вируса WannaCry, с КНДР. Об этом агентству Reuters сообщил один из аналитиков российской компании.

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По его информации, фрагменты кода, обнаруженные в ранней версии вредоносной программы WannaCry, использовались компанией Lazarus Group, управляемой из КНДР. «На данный момент это самый достоверный признак, указывающий на происхождение WannaCry», — приводит агентство слова эксперта «Лаборатории Касперского» Курта Баумгартнера.

О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно 12 мая. Хакеры заразили компьютеры вирусом-блокировщиком (или вирусом- вымогателем), который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.