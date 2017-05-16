Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Ночь с воскресенья на понедельник назвали самой бессонной
Синоптики предупредили о скором похолодании
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Названы города Европы с самым доступным жильем
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира
Смена поколений: как изменился состав сборной России после Евро
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Валерий Меладзе показал, как счастлив с Джанабаевой - СМИ
Киркоров опубликовал снимок 18-летней Пугачевой
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
12«Евровидение-2017»
12Бал Met Gala 2017
8Дебаты Макрона и Ле Пен
1080 лет парку Лос-Гласьярес
03:19 (мск), источник: VLADNEWS

Спасатели продолжают дежурить возле затопленного моста в Кроуновке

Действует режим ЧС.

По состоянию на 7 часов утра, 16 мая, уровень воды в реке Кроуновка понизился и составляет 40 см, интенсивность схода воды увеличивается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Освобождение временной насыпи от воды планируется в течении дня.

В целях безопасности выставлен пост ДПС в количестве двух человек и одной единицы техники, Силами оперативной группы 7-ОФПС производится мониторинг уровня воды, организована лодочная переправа, в которой задействовано две лодки с мотором и пять человек.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что село в Приморье оказалось отрезано от «большой земли». Единственный мост, через который можно было попасть из Кроуновки в Уссурийск, затопило: под воду ушел заезд на переправу. Сам мост не поврежден, но проехать по нему на легковом автомобиле не представляется возможным. Было принято решение запретить движение автотранспорта по переправе, выставить дорожный патруль и установить ограничительные знаки.

Кроме того, утром, 15 мая, также зафиксирован перелив воды через дорогу около моста, соединяющего села Яконовка и Корсаковка. В данный момент сообщение с населенным пунктом полностью восстановлено.

На Пушкинской территории, Уссурийский городской округ, с 15 мая действует режим чрезвычайной ситуации. На место происшествия выехал глава администрации Евгений Корж. Он осмотрел переправу и дал поручение начать работы по ее восстановлению в кратчайшие сроки.

«Необходимо приступить к ремонту переправы сразу, как только вода в реке спадет до прежнего уровня», — подчеркнул он.

По мнению специалистов дорожных служб, ремонт мостовой конструкции займет не менее двух дней.

Евгений Корж также проконтролировал, чтобы жители села Кроуновка были обеспечены всем необходимым. В магазин завезен свежий хлеб и продукты питания, в фельдшерско-акушерском пункте есть запас лекарственных препаратов. Питьевую воду жители села могут набирать бесплатно из водонапорной башни, для этого специалистами «Водоканала» установлен кран.

Отметим, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони» в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого запланировано начать в июле 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Военно-спортивная игра "Зарница" прошло во Владивостоке
Россия разгромила Латвию в матче чемпионата мира
Барак Обама прокомментировал свое решение не бомбить Сирию
Макрон и Меркель договорились о плане действий по укреплению ЕС
Тиллерсон опроверг сообщения о передаче секретной информации РФ
Reuters: За вирусом WannaCry могут стоять хакеры КНДР
Хиллари Клинтон объявила о создании политической организации
Итальянцы забили самый нелепый автогол на ЧМ по хоккею (видео)
Спорт
Сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира В матче против сборной Латвии Илья Сорокин отразил все 24 броска соперников, а Артемий Панарин сделал три результативные передачи и возглавил список бомбардиров турнира
Авто
Названы автомобили, на которых ездят по 10 и более лет Эксперты аналитической компании iSeeCars составили список моделей автомобилей, владельцы которых стараются ездить на них как можно дольше
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
«Евровидение 2017»: самые яркие моменты конкурса 13 мая в Киеве состоялся финал ежегодного музыкального конкурса «Евровидение»: вспоминаем самых интересных конкурсантов и выступления исполнителей, занявших первые места
Недвижимость
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Где и как голосовать за будущее пятиэтажек?
Программу «Жилье для российской семьи» решено завершить
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Леди
Андрогинная красота: 8 звезд с самой нестандартной внешностью Если раньше сексуальность, сочетающая в себе черты обоих полов, ассоциировалась с бунтом, а ее носителей называли фриками, сегодня андрогинность - скорее тренд.
Дети
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях 15 мая — Международный день семей, учрежденный ООН в 1993 году. «Все счастливые семьи похожи друг на друга», – писал Лев Толстой в романе «Анна Каренина». Был ли прав великий писатель? Неужели у всех счастливых семей действительно есть нечто общее? Психологи выделяют 10 привычек, которые, по их мнению, объединяют счастливые пары.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь